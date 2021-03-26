Мозырская Хатынь – деревня Казимировка. В память о сожженных жителях предприниматель Михаил Евжик установил мемориальный крест, небольшую часовню и колокол

22 марта 1943 года была сожжена деревня Хатынь. В этот же день в этом же году фашисты спалили мозырскую деревню Казимировка вместе с местными жителями. Кто пытался убежать – расстреляли. Среди погибших была бабушка и еще много родственников по материнской линии мозырского предпринимателя Михаила Евжика. В память о них и других жертвах фашизма меценат установил мемориальный крест, небольшую часовню и колокол.

Большую семью Евжик объединяют родственные чувства, а еще общая трагическая память. Деревня Казимировка Мозырского района. Когда-то на этом месте стояла большая гостеприимная хата, здесь гуляли свадьбы, рождались дети. 22 марта 43 года тот дом и десятки других сожгли каратели. Деревня укрыла пеплом тела 127 сельчан, среди них много родственников по материнской линии мозырского предпринимателя Михаила Евжика. Его мать Марфа Савельевна вышла замуж и жила в соседней Лешне. Накануне трагедии она приехала в родительский дом, хотела оставить свою дочь, 6-летнюю Надю, с бабушкой. Но девочка заболела, в Лешню вернулись вместе. А спустя несколько часов узнали – Казимировку и всех ее жителей сожгли, кто пытался спастись – расстреляли. Узнав о случившемся, Марфа Савельевна побежала в Казимировку. На месте родной хаты – пепелище и останки самых близких и дорогих.

Мозырский предприниматель Михаил Евжик родился после войны, но воспитывался на рассказах о войне, через которую прошла его семья. В память о бабушке, которую никогда не видел, о всех невинно погибших жертвах невообразимой жестокости, и инициировал установку мемориального Креста, небольшой часовни и колокола.

У Марфы Савельевны до войны родилось трое детей, после на свет появились еще пятеро. В судьбе представителей семьи Евжик много неслучайных случайностей. Одна из них – эта история этой фотографии.

Надежде Наумовне Евжик за 80. Но до сих пор она отчетливо помнит болота, которые спасали от фашистов, невыносимый голод, боль, пронизывающий страх.

Карательная операция 22 марта 1943 года в военном календаре Беларуси оставила выжженный след. В православный праздник Святых Сорока мучеников были спалены десятки деревень. Мозырская Хатынь – Казимировка. Всего в районе за годы войны фашисты спалили 29 деревень. Часовня в Казимировке. Вспомнить, задуматься, помолиться. О душах невинно погибших.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ