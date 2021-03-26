На новом компьютерном томографе в городской больнице обследование прошли первые пациенты

В Мозырского городской больнице 12 марта торжественно открыли кабинет рентгенокомпьютерной томографии. Оборудование закуплено в рамках Программы стратегической готовности и реагирования в отношении Ковид-19. Сейчас кабинет уже принимкет пациентов.

Нового томографа в Мозырской больнице ждали с нетерпением. Старый КТ, который работал с 2007 года уже морально устарел и периодически выходил из строя. Ведь приходилось выдерживать немалую нагрузку, так как больница обслуживает весь Полесский регион. Современный компьютерный томограф – это новое слово в диагностике различных заболеваний. КТ уже начал принимать первых пациентов.

Кабинет работает ежедневно с восьми утра до восьми вечера. Но экстренная помощь будет оказываться круглосуточно. Пропуская способность кабинета – 20 человек в день. С учетом того, что подобный аппарат вскоре должен заработать в Калинковичах, для мозырян обследование станет более доступным. Это особенно важно в условиях работы с короновирусной инфекцией. И не только. С помощью КТ на более ранних стадиях можно выявлять онкологию, диагностировать болезни системы кровообращения, легких.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ