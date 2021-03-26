На газовой компрессорной, «сердце» гидрокрекинга, ведется сборка и наладка узлов компрессоров силами специалистов РМП под руководством сервисного инженера компании «Howden Tomassen Compressors»

Комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных – самый амбициозный проект белорусской нефтепереработки. Как в финансовом плане, так и в плане масштабного строительства. Всего на комплексе будет установлено свыше 1,1 тыс. позиций высокотехнологичного оборудования, смонтировано более 25 тыс. т металлоконструкций, свыше тысячи километров технологических трубопроводов, выполнено более 380 тыс. сварных стыков, уложено 4,5 тыс. км кабельной продукции. Сейчас разгар работ в сердце гидрокрекиинга – газовой компрессорной.

Комплекс гидрокрекинга тяжёлых нефтяных остатков (H-oil). Самый масштабный и амбициозный проект отечественной нефтепереработки. Стоимость колоссальная, более 1 миллиарда евро. Отдачу тоже ждут колоссальную. Эксплуатация мега-проекта позволит Мозырскому НПЗ увеличить выход светлых нефтепродуктов до 70% и повысить глубину переработки нефти до 90%, при этом значительно снизить производство товарного мазута, обеспечив его выпуск в соответствии с требованиями европейского стандарта ISO 8217. Производственные мощности строящегося комплекса будут способны перерабатывать 3 млн. тонн сырья в год. Новый комплекс станет местом работы более чем для 250 специалистов. А в настоящее время это колоссальный объем строительно-монтажных работ, огромное количество поступающего оборудования и материалов. Один из центров работ – газовая компрессорная.

В настоящий момент ведется сборка и наладка узлов компрессоров силами специалистов ремонтно-механического производства под руководством сервисного инженера компании «Howden Tomassen Compressors». Работы проходят по разработанному графику и будут выполнены в короткие сроки. Голландская компания имеет более чем столетний опыт работы. Все три компрессора изготавливались в соответствии с индивидуальными техническими требованиями мозырских нефтепереработчиков, они сконструированы так, чтобы обеспечить долгую и надежную работу даже в самых жестких условиях. Александр Вишневский о компрессорах и их составляющих готов рассказывать долго. Приводит факты уникальности оборудования. Даже его, нефтепереработчика со стажем, они впечатляют.

Новому оборудованию отведена роль главных компрессоров гидрокрекинга. Два будут рабочими и один резервным. Каждый представляет собой поршневую систему с тремя ступенями нагнетания. Через них будет проходить водород, без которого, как известно, не возможны процессы нефтепереработки. Но до того, как водород попадет на гидрокрекинг, где будет участвовать в очистке нефти, он пройдет три ступени. Первая ступень – приемка, на второй его дожмут до нужных объемов.

Путь между второй и третьей ступенью – 6 теплообменников, печь нагрева, 2 реактора, опять 6 теплообменников, воздушный холодильник, сепаратор и ещё 1 километр технологических трубопроводов. После назад на третью ступень для дожима и, наконец, главная цель – в реакцию на гидрокрекинг. Конечно, управиться с такой мощной, современной техникой будет непросто. От механика и машиниста компрессора это потребует высокой квалификации, весьма специфических знаний не только в технологии переработки нефти, но и в механике, электротехнике и автоматизации. В то же время такое исполнение позволяет значительно снизить эксплуатационные и капитальные расходы. Нефтепереработчики газовую компрессорную считают сердцем гидрокрекинга. А это значит, работать она должна слажено, четко и бесперебойно. С учетом сложности проекта серьезные требования предъявляются к безопасности эксплуатации. До того момента, как заработает сердце гидрокрекинга, осталось совсем немного. По оценкам специалистов, индекс Нельсона (рейтинг сложности НПЗ) для Мозырского нефтеперерабатывающего завода уже сейчас составляет 9,73. А после завершения строительства комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков этот показатель эффективности работы завода составит 11,81 — как на самых развитых НПЗ мира. Успехи завода сегодня — прочная стартовая площадка для реализации самых смелых планов в будущем. С постоянной реконструкцией и модернизацией связывают и все долгосрочные перспективы. На заводе уже прорабатывают стратегию развития до 2030 года.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ