МВД признало экстремистскими Telegram-каналы в Мозыре, Гомеле, Речице, Бресте

Крупный штраф можно получить за перепечатки, ссылки, репосты и сохранение информации еще с шести телеграм-каналов. Обновленный перечень экстремистских материалов опубликован на официальном сайте Министерства информации Беларуси. В список попали телеграм-каналы «Водители 97», «Гомель Советский 97», «Речица для Жизни ЧАТ» и «Мозырь 97%». Все они внесены в список экстремистских материалов на основании решений суда Железнодорожного района Гомеля, принятых в феврале и вступивших в силу в марте. В МВД отмечают, в указанных группах распространяются материалы о незаконных массовых мероприятиях. Кроме того, там состоят люди, которые придерживаются «деструктивных взглядов», а администраторы каналов систематически распространяют экстремистские материалы с различных ресурсов. Известно, что опубликование или размещение (в том числе репост) информации из Telegram-канала грозит штрафом до 100 базовых величин (сегодня это 2900 белорусских рублей) и конфискацией предмета правонарушения.