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Рубрика: Новости

«Ваше мнение, Шерлок?» На Гомельщине стартовал новый областной конкурс

11 марта 2021, 18:47

«Ваше мнение, Шерлок?» Под таким названием на Гомельщине стартовал новый областной конкурс. Взрослым и детям предлагают разгадать причины пожаров по 10 фотографиям, написать несколько советов и отправить их до 29 марта на электронную почту, указанную на экране. Организаторы выберут двух победителей, которые получат главный приз – набор сувенирной продукции от газеты «Гомельская праўда» или порошковый огнетушитель от МЧС. Информацию о лауреатах разместят на сайте МЧС не позднее 31 марта.

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