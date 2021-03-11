«Ваше мнение, Шерлок?» На Гомельщине стартовал новый областной конкурс

«Ваше мнение, Шерлок?» Под таким названием на Гомельщине стартовал новый областной конкурс. Взрослым и детям предлагают разгадать причины пожаров по 10 фотографиям, написать несколько советов и отправить их до 29 марта на электронную почту, указанную на экране. Организаторы выберут двух победителей, которые получат главный приз – набор сувенирной продукции от газеты «Гомельская праўда» или порошковый огнетушитель от МЧС. Информацию о лауреатах разместят на сайте МЧС не позднее 31 марта.