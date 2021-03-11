Шрифт на ценниках товаров по скидкам изменят со 2 апреля

По новой норме законодательства информация о цене на товар с учетом скидки указывается шрифтом меньшего размера, чем первоначальная цена.

Если скидка предоставляется при выполнении каких-то условий, покупателей должны проинформировать о цене на товар без учета скидки, с ее учетом, а также указать размер скидки и условия ее предоставления.

Также не забывайте о другой норме закона «О защите прав потребителей». Вам обязаны продать товар по той цене, которая указана на ценнике, за исключением случаев продажи по более низкой цене. Если вдруг на кассе оказалось, что товар стоит дороже, покупатель вправе требовать соблюдения нормы законодательства. В противном случае — сделать соответствующую запись в книге замечаний и предложений.