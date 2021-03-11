Итоги соревнования по социально-экономическому развитию района за 2020 год подведут в пятницу в Городском дворце культуры

Итоги соревнования по социально-экономическому развитию Мозырского района подведут в Городском Дворце культуры. Мероприятие ежегодное, традиционно отличается особой праздничной атмосферой. Оно же подводит своеобразную черту под годом работы всего района.

Успешные предприятия в этот день закрепляют за собой лидерские позиции. В Городской Дворец культуры стекаются руководители и представители всех предприятий и организаций района. Лучших отмечают грамотами, благодарностями, переходящими знаменами. А предваряет торжество выставка товаров местных производителей. Ожидается, что участие в мероприятии примет губернатор области Геннадий Соловей. В этом году в соревновании по социально-экономическому развитию на пьедестал почета будут подниматься строительные, промышленные предприятия, учреждения образования, спорта, культуры, торговли, сельские советы.