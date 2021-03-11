В Гомельской области первичка Белорусского союза женщин начинает акцию «Вместе за здоровое будущее»

Первичная организация Белорусского союза женщин Гомельского государственного медицинского университета инициирует акцию «Вместе за здоровое будущее», которая стартует в регионе. Проект направлен на профилактику рака молочной железы. Планируется посетить все районы Гомельской области, особое внимание будет уделено жительницам сельской местности. Первый выезд состоится в Ветковский район. Специалисты будут обучать женщин правилам самообследования и формировать онконастороженность. Предусмотрен и осмотр врача-онкомаммолога. Во время таких выездов специалисты областного клинического кожно-венерологического диспансера проконсультируют женщин по вопросам профилактики меланомы и проведут дерматоскопию для выявления этой патологии. Также предусмотрена консультация психолога, будут даны рекомендации по здоровому образу жизни.