Нотариусы Беларуси 15 марта будут консультировать бесплатно

Бесплатные консультации нотариусов пройдут в Беларуси 15 марта. Благотворительная акция приурочена к празднованию Дня Конституции Беларуси. Участие в ней примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро страны. Граждане и представители юридических лиц могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса. В частности, речь идет об оформлении наследственных прав, составлении завещаний, брачных договоров, отчуждении недвижимости, совершении исполнительных надписей, предоставлении электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом, обеспечении письменных доказательств. В Мозыре нотариальные конторы расположены на Советской, 27а, в здании Речного вокзала и на Ленинской, 75. Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».