Пустой банкомат Беларусбанка на бульваре Юности. Когда появится наличка и почему ее нет там уже больше недели?

Наличными деньгами в последнее время пользуются реже. В ходу банковский пластик. Но иногда «живые» деньги оказываются просто необходимы. И тогда – прямая дорога к банкомату. Пустой банкомат «Беларусбанка» на б. Юности стал поводом для обращения в редакцию «Телеканала «Мозырь». Когда в банкомате появится наличка и почему ее нет там уже больше недели, выясняла Лидия Потар.

«В банкомате закончились наличные деньги». Такая надпись на табло банкомата «Беларусбанка», который расположен в здании магазина «Евроопт» на б. Юности, появляется уже больше недели. Татьяна Ивановна живет неподалеку, говорит, что такое финансовое неудобство заставляет обращаться в другие банкоматы, где за снятие наличных берут комиссионные, что для пенсионера – лишние расходы.

Место здесь бойкое, напротив – рынок. За 10 минут к банкомату подошло 5 человек. Среди них и Нелла Григорьевн. Говорит, что тоже неоднократно уходила без наличности.

В «Беларусбанке» нам пояснили, загрузкой наличных денег сейчас занимается Небанковская кредитно-финансовая организация, которая находится в Калинковичах. Банк только дает заявку. Но в данном случае, дело даже не в наличности. Данный банкомат не работает по техническим причинам, то есть из-за поломки. В «Беларусбанке» рассказали, что уже обратились в сервисную организацию, которая оперативно устранила неисправность. Деньги в банкомат будут загружены на следующий день. Уже 12 марта в банкомате должна появится наличность.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ