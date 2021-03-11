Мастер художественной ковки Дмитрий Мартынков

С давних времен профессия кузнеца пользовалась огромным почетом и уважением. От мастерства такого специалиста во многом зависел не только быт наших предков, но и их жизнь. Однако в современном мире высоких технологий профессия кузнеца переместилась в разряд ремесел, изготавливают скорее декоративные элементы, чем необходимые предметы быта. Герой нашего следующего сюжета – современный кузнец Дмитрий Мартынков.

Кует железо пока горячо, и в прямом, и в переносном смыслах. Менеджер по продажам Дмитрий Мартынков 15 лет назад решил кардинально поменять сферу деятельности и стал кузнецом. Повезло с первыми учителями, ими стала творческая семья из Киева, для которых кузнечество – это не просто ремесло, это искусство. В 2014 Дмитрий переехал в Мозырь. Вначале работал на предприятии, после отправился в свободное плавание – стал трудиться на себя. Любимое направление – изготовление мебели. Выступает и дизайнером, и реализатором согласованных с заказчиком интерьерных идей. Один из самых долгих проектов – это украшение собственноручно изготовленными кованными элементами коттеджа в России. На все про все ушло полтора года. Дмитрий уверен, чтобы стать настоящим кузнецом, этим делом надо жить. Горн, пневматический молот, наковальня, раскаленное железо, холодный ум и пламенное воображение. Все это в арсенале Дмитрия Мартынкова. Конечно, современному кузнецу работать проще, в физическом плане. Еще одна особенность кузнечества 21 века: изделия хотя и имеют прикладное назначение, но предназначены больше для декора, интерьерная дизайнерская, так сказать, фишка. 21 век – это уход от ручного труда. В том числе и в кузнечестве. Но есть элементы, которые не изготовит ни один станок. Все изделия Дмитрия Мартынкова уникальны, повторений нет. Поэтому мастера художественной ковки всегда будут в цене, опять же, как в прямом, так и переносных смыслах.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ