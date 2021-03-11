В номинации «Активная жизненная позиция» конкурса «Женщина года» победа досталась директору Мозырского областного лицея Инне Лагун.

Депутат Мозырского районного Совета депутатов, председатель Мозырской районной организации общественного объединения «Белорусский Союз женщин», директор Мозырского государственного областного лицея. 5 марта ко всем регалиям Инн Алексеевны Лагун добавилась еще одна – победитель областного этапа XIII Республиканского конкурса «Женщина года-2020» в номинации «Активная жизненная позиция». В этом году на областной этап конкурса подали заявки 143 жительницы области, самые активные и целеустремленные, проявившие высокий профессионализм и организаторские способности. Оставить без внимания конкурс Инна Алексеевна не могла. Активная личная жизненная позиция директора лицея позволяет быть в эпицентре жизни района. 15 лет руководит лицеем, четыре года Инна Алексеевна возглавляет Мозырскую районную организацию общественного объединения «Белорусский Союз женщин». А еще она прекрасная жена и мать. Так что победа в номинации «Активная жизненная позиция» вполне заслуженная.