В «Вайбере» появилась функция, защищающая белорусов от звонков мошенников

Представители приложения «Вайбер» запустили инструмент, который обезопасит пользователей мессенджера в Беларуси от звонков мошенников. Новая функция доступна в последней версии обновлений для всех пользователей с белорусскими номерами мобильных телефонов. Чтобы ее активировать, откройте раздел «Еще», войдите во вкладку «Настройки», затем выберите «Вызовы и сообщения» и включите тумблер напротив пункта «Защита от лишних звонков». После этого пользователь не будет получать входящие видео- и аудиозвонки от неизвестных контактов. Информация об этих звонках будет сохранена только в списке чатов как «Пропущенный вызов», а также в разделе «Недавние вызовы». Так, пользователи не пропустят ничего важного и смогут перезвонить при необходимости. Отметим, что Беларусь стала одной из первых стран, в которых запущена эта опция.