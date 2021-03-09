В Мозырском районе взрослое население начали официально записывать на прививку против коронавируса российской вакциной «Спутник V»

Амбулаторно-поликлинические организации Мозырского района ведут запись желающих вакцинироваться против коронавирусной инфекции. Чтобы попасть в «лист ожидания», нужно позвонить в поликлинику по месту прописки или обратиться в регистратуру лично. Медрегистратор запишет контактные данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес и номер телефона. Делать прививки желающим начнут, как только в район поступит партия вакцины. Запись желающих в телефонном режиме ведется с понедельника по пятницу с 11.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00, в центральной городской поликлинике, поликлинике №2, филиалах в микрорайонах «Железнодорожный» и «Заречный». В районных амбулаториях – Криничанской, Руднянской, Мелешковичской, Скрыгаловской, в Слободской и Осовецкой участковых больницах записывают с понедельника по пятницу с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Вакцинировать будут жителей района в возрасте от 18 лет!