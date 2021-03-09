В Гомельской области подвели итоги конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей». На оценку жюри было представлено множество различных работ из учреждений образования района, каждая из которых отличалась своей оригинальностью и креативностью.

Выбрать лучшие работы было не просто. Члены жюри часами оценивали творчество детей. Хотелось каждому ребёнку дать первое – призовое место.

По итогам конкурса в Мозыре в номинации «Рисунок» места распределились следующим образом. Призером возрастной категории 7-10 лет стали учащиеся средней школы № 9 Артем Атаманский и Вера Желенок. В возрастной категории 11-14 лет уверенную победу одержали Яна Яворская и Александра Михед, учащиеся средней школы №9. В возрастной категории 15-17 лет победили София Цомаева и Дарья Молодец также из средней школы №9.

В номинациях «Стикер-пак МЧС» и «Комикс» обладателями первых мест стали учащаяся средней школы №11 Анастасия Гарбар, а также учащиеся средней школы №13 Ксения Маркевич и Наталья Ропот. В номинации «Поделка» победителями стали Авелина Дашкевич и Дарья Ноздрачева, учащиеся средней школы №9. Победителями в номинациях «Сказка», «Рассказ» и «Стихотворение» были признаны соответственно Мария Буглак (средняя школа №14), Ирина Соколова (Центр творчества детей и молодежи), Владислав Бобрик (Козенская средняя школа). Призовые работы будут представлены на областном этапе конкурса. А мы желаем удачи участникам в следующих этапах конкурса и ждем их результатов.