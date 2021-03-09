«Мозырский НПЗ» готовится выпустить первую продукцию на новой азотной станции. Строительная площадка развернулась на участке производства азота, кислорода и сжатого воздуха цеха №12 — паровоздухоснабжения весной 2020 года. Быстрыми темпами начали возводить азотную станцию и воздушную компрессорную №4. Станция и компрессорная позволят бесперебойно снабжать азотом высокого и низкого давления, техническим сжатым воздухом технологические установки, входящие в состав будущего комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil). «Производство газообразного азота из атмосферного воздуха будет осуществляться по технологии, которая позволит получать азот с чистотой до 99,99% объемной доли. Сейчас завершаются строительно-монтажные работы в основном и вспомогательных корпусах. Идет подключение и наладка электроприемников, приборов КИПиА и системы управления, монтаж и наладка вентиляционных систем, отделочные работы. В помещении машинного зала азотной станции и воздушной компрессорной №4 уже размещены две воздухоразделительные установки по производству азота низкого давления. Испытаны на герметичность все технологические трубопроводы и емкостное оборудование, которое смонтировано вокруг здания станции и воздушной компрессорной №4. «Предварительные пневматические испытания азотом также проведены на компрессорном оборудовании и генераторах азота. Специалисты завода сейчас занимаются регистрацией сосудов, работающих под избыточным давлением», — рассказали на предприятии. Пусконаладочные операции на АС и ВК №4 запланированы на конец марта — начало апреля. Сразу после этого будет налажен выпуск азота низкого давления, азота высокого давления, сжатого технического воздуха, воздуха КИП. Продукция сразу будет подана в заводскую сеть.