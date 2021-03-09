В развлекательном центре «Спутник» состоялся турнир по боулингу

Проводить турниры по боулингу в канун праздника 8 Марта и по прошествии 23 февраля среди молодых работников Мозырского нефтеперерабатывающего завода уже стало традицией. В зале развлекательного центра «Спутник» в этом году помериться силами собрались 15 команд из различных структурных подразделений завода. Но соревновательный дух не мешал общему позитивному настрою. Ведь цель турнира не только выявить сильнейшего, но и помочь молодым работникам гармонично «влиться» в коллектив.

Соревнования проводятся в два тура. Первый тур – отборочный. По его результатам два лучших игрока из каждой команды выходят в финал. Отбор прошел в атмосфере борьбы и соперничества, но с дружеской поддержкой и сопереживанием.

Высокий уровень подготовки, строгие правила судейства… Всего в отборочном туре участие приняли 58 человек. В финал вышли 3 десятка молодых работников предприятия. Право называться лучшей командой в итоге отстояли игроки Трамвайного управления. Серебряным призером, совсем немного уступив лидерам, стала команда цеха №12, на третьем месте команда производства по переработке тяжелых нефтяных остатков. Лучшими игроками по итогам игры названы, Ольга Глухаторенко из Центральной заводской лаборатории, и Александр Агеенко, представитель команды-победителя. Традиционно организаторами турнира выступили Совет молодых работников и первичка Белхимпрофсоюза.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ