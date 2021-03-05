Дарите женщинам цветы!

Огромный, яркий, разноцветный! В канун 8 марта Мозырь превращается в большой цветочный базар. Тюльпаны и крокусы, розы и гиацинты, мимоза и букеты из мыла! Сегодня утром наша съемочная группа пообщалась с флористами и покупателями, и готова поделиться с вами праздничным настроением!

Желтые тюльпаны – уже давно вестник не разлуки, а главного весеннего праздника. Уже в пятницу утром городские улицы буквально утопают в ярких цветах. И хотя до Международного женского дня целые выходные, спрос на букеты большой: взрослые спешат поздравить коллег, а дети – школьных учителей и детсадовских воспитателей.

Для самых близких, любимых и неповторимых выбирают самые красивые букеты. Кроме весенней классики – тюльпанов, — на прилавках можно найти мимозу, ирисы, крокусы, гиацинты, гвоздики. Последние предлагают в горшочках, сразу с клубнями, чтобы можно было высадить в саду или на балконе. А самые долговечные праздничные предложения – букеты из сухоцветов и мыло ручной работы.

Цветы на 8 марта, пожалуй, главный подарок. У Татьяны Радченко профессия из тех, о которых говорят «в радость». Молодая девушка создает красивые букеты любой сложности и стильные композиции. Несмотря на выросшую предпраздничную нагрузку, Татьяна не теряет оптимизма и хорошего настроения, с улыбкой рассказывает о трендах и предпочтениях мозырян.

Двери этого цветочного павильона на рынке «Славянский», как и десятка других магазинчиков по городу, в эти выходные распахнуты с утра и до позднего вечера. Прекрасных и любимых дочек, мам, жен и бабушек спешат поздравить заботливые и внимательные мужчины.

Теория о том, что мужчины предпочитают выбирать практичные подарки, на 8 марта не работает. В ход идут цветы и сладости, приятные мелочи и, на худой конец, милые открытки в мессенджерах. Те, кто все-таки стараются уйти от стандартов, выбирают цветочные композиции в корзинах, конусах или шляпных коробках.

Девушки, выбравшие профессию флориста, уверены, женское призвание – дарить радость. Тогда и сама остаешься счастливой. Кстати, цены на цветы в этом году от прошлогодних не отличаются. Но все мы знаем: дОроги к 8 марта даже не сами тюльпаны, а внимание, нежность и забота, прилагаемые к ним.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ