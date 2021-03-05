Председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Владимир Орловский встретился с коллективами Мозырского и Ельского таможенных постов

Владимир Орловский, Председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, встретился с представителями коллективов Мозырского и Ельского таможенных постов. Информационных поводов для встречи было обозначено несколько.

Перед информационной встречей руководитель таможенной службы Беларуси побывал в Новой Рудне. В этом пункте таможенного оформления планируется передача отдельных функций пограничной службы таможне.

Ускорение оформления, минимизация расходов и уменьшение влияния человеческого фактора при проведении таможенного контроля на различных этапах, сохранение баланса между упрощением формальностей и сохранением эффективного контроля. Главные задачи экспериментов. Также глава таможенного комитета как делегат Всебелорусского народного собрания, обсудил с присутствующими ключевые аспекты доклада Главы государства, основные положения проекта программы социально-экономического развития, вопросы укрепления национальной и экономической безопасности нашей страны и , конечно же, поздравил присутствующих женщин с наступающим праздником