В суде Калинковичей началось рассмотрение уголовного дела в отношении двух мозырян, задержанных с крупной партией психотропов

Калинковичский суд начал рассмотрение уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. На скамье подсудимых – двое мозырян, мужчина и женщина. Они были задержаны 5 декабря вблизи агрогородка Дудичи. У 30-летнего рабочего одного из мозырских заводов при личном обыске нашли пустую сигаретную пачку, а в ней – пакетик с белым порошком. У 35-летней мозырянки в кармане куртки был пакет с аналогичным содержимым. Позже эксперты подтвердят догадку бойцов наркоконтроля – изъятое содержит в своем составе особо опасные психотропные вещества, амфетамин и метамфетамин. Общим весом около 20 грамм. Под арестом мозыряне находятся с 8 декабря. А уже в конце февраля начались судебные заседания. Мужчине предъявлено обвинение по 1-й и 3-й частям статьи 328 Уголовного кодекса РБ. Женщине – по 3-й части этой же статьи. Минимальный срок наказания по этой части начинается от восьми лет заключения. При условии, что вина обвиняемых будет доказана в суде.