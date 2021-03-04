«Золотой фонд» мозырских школьников. В 16-й школе прошло чествование одаренных учеников – победителей разных этапов республиканской олимпиады. Дипломы и памятные подарки также вручены педагогам-предметникам.

Триумф ума и талантов. Красивый праздник в честь призеров и победителей разных этапов республиканской олимпиады прошел в 16-й школе. Кроме интеллектуальной элиты, чествовали героев различных творческих конкурсов и спортивных состязаний. При этом на мероприятие пригласили как опытных олимпийцев, так и тех, кто только начинает восхождение к Эвересту высших знаний. Не забыли и о педагогах, которые максимально вкладываются в победы своих учеников.

В учебном сезоне 2020-2021 ученики 16-й школы пополнили общую копилку наградами не только по биологии, но и по астрономии, физике, математике, иностранным языкам и другим школьным предметам. Традиционно сильны старшеклассники оказались в физкультуре.

Сегодня Даша вместе с педагогом и товарищами-олимпиадниками готовится, как говорят спортсмены, к решающему броску. Она будет представлять всю Гомельскую область на заключительном этапе республиканской олимпиады по физкультуре. Новый талисман – большого плюшевого мишку, подаренного на школьном празднике, — придется оставить дома. Но девочка уверена, каждый умник и каждая умница в областной команде будут бороться до победы!

Екатерина Юрченко, Виктор Цырулик, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ