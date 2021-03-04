На Гомельщине завершена программа организации первичной медицинской помощи

Число врачей общей практики на Гомельщине в 2020 году составило 588. Их доля в общем количестве врачей в системе оказания первичной медпомощи достигла 100%. Для оснащения кабинетов врачей общей практики за счет местных бюджетов в минувшем году приобретено изделий медназначения и оборудования на сумму около 500 тыс. рублей. За счет средств Минздрава поставлено свыше 310 тонометров для измерения внутриглазного давления и более 300 глюкометров. Важное направление — внедрение в работу первичного звена команд врача общей практики. На начало 2021 года в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения области сформировано 470 команд. Кроме того, в регионе в службе скорой медпомощи завершили перепрофилирование общеврачебных бригад в специализированные, которых сейчас более 35. «Для службы скорой медицинской помощи закуплено оборудование на сумму более Br460 тыс. Это портативные электрокардиографы, дефибрилляторы, аппараты ИВЛ, кислородные ингаляторы, пульсоксиметры и небулайзеры. Приобретены 12 спецавтомобилей.