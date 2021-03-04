Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до 5 лет

Подать заявку на кредит физическим лицам можно как в учреждении банка, так и через каналы дистанционного банковского обслуживания: через веб-сайт банка, М-банкинг, контакт-центр или инфокиоск. Процентная ставка по кредиту установлена с учетом ставок, сложившихся в банковской системе, и составляет 25% годовых, 24% — при подаче заявки в указанных дистанционных каналах. Особые условия предусмотрены по кредитам для приобретения товаров белорусских производителей, а также товаров и услуг у организаций торговли (сервиса), являющихся партнерами банка.