В преддверье 8 марта мозырских женщин-медиков поздравили с праздником. Необычный флешмоб организовали прямо у входа в городскую больницу

Яркое солнце и много цветов… В этом году в преддверье 8 Марта погода только усиливает ощущение праздника. На пороге городской больницы собрались представительницы самой благородной профессии на земле. Женщин-медиков приехали поздравить женщины-руководители. Слова благодарности за труд и теплые пожелания добра.

У медицины действительно женское лицо. 97% людей в белых халатах – представители прекрасной половины. Принять участие в предпраздничном мероприятии смогли лишь немногие. Поздравления главного Мозырского врача, главврача Мозырской центральной поликлиники Натальи Тишковой были адресованы всем без исключения.

Сегодня на пороге главной мозырской лечебницы выстроилась целая стена из женщин. И это символично, особенно в период пандемии коронавируса. Именно эта стена, конечно, подкрепленная мужским плечом, встала на пути эпидемии. За ней сейчас и всегда – жизни и здоровье людей. В канун весеннего праздника женщинам-медикам уже традиционно говорили «спасибо». Организатором мероприятия стала тоже женская организация. От Белорусского Союза женщин и Мозырского райисполкома всем прекрасным представительницам медицины вручили так же приятные подарки.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ