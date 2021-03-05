Международный женский день. Торжественный прием в Городском Дворце культуры

Цветы, комплименты, забота, все мужское внимание. Такое бывает только раз в году. В преддверии и непосредственно 8 Марта. Торжественный прием в городском дворце культуры – это традиция. Мероприятие проходит по устоявшемуся сценарию. Приветственный адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко зачитала председатель райисполкома Елена Павлечко.

Женщин хотя и приравнивают к слабому полу, но это было давно и неправда. Сегодня женщины с легкостью справляются с многочисленными функциями – на работе профессионалы, дома хозяйки, любящие жены и матери. Кстати, на нынешнем мероприятии чествовали мозырянок, у которых 5 детей. Государственную награду – Орден Матери – получили Виктория Бобровник и Наталья Короткая.

На приеме словестные поздравления чередовались с музыкальными. Вокалисты, музыканты, артисты-акробаты. Программа получилась насыщенной. Кстати, еще до начала приглашенным женщинам предложили заполнить Дерево мечты: нужно было написать о своей мечте и она обязательно исполнится. Кто написал о трех новых платьях, кто-то об отпуске на море, но большинство желаний были нематериальны: здоровья, мира, радости, улыбок. Самое оригинальное – поменять паспорт в 100 лет.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ