Семья Коротких. Каково это, быть родителями трех мальчишек и двух девчонок?

Мозырянке Наталье Короткой, маме пятерых детей, в торжественной обстановке вручили государственную награду – Орден Матери. Накануне съемочная группа Телеканала побывала в гостях у семьи Коротких, журналисты узнали, каково это быть родителями трех мальчишек и двух девчонок. Семь Я. Семья Коротких – это 7 личностей, каждый со своим характером и привычками. Мама Наталья, как водится женщине, мягкая и заботливая. Папа Степан отвечает за дисциплину. Пятеро детей: старший 15-летний Даниил, на которого во всем можно положиться, далее непоседливый Денис, хозяйственный, мечтающий стать фермером Макар и две младшие девчонки – 6-летняя Маша и 2-летняя Настя. Когда 15 лет назад в новогоднюю ночь под елкой Степан сделал предложение Наталье, а она предложение приняла, тогда не думали и не гадали, что станут многодетными родителями. Большая семья Коротких живет в трехкомнатной квартире. Пока. Летом планируют переехать в собственный дом, к возведению которого приступили несколько лет назад. Причем, в стройке участвуют все: от мала до велика, по мере своих сил и возможностей. Кстати, у каждого в семье своя роль и свои обязанности. И в горе, и в радости, и в будни, и в праздники. Всегда вместе. За ужином, и на футбольном матче, семья Коротких – преданные поклонники команды «Славии», а любимое хобби – это многодневный отдых на природе. Зимой обновляют впечатления, просматривая домашний фотоархив. Этим ребятам скучно не бывает. 12 лет в декрете. Это не просто, это тяжелый ежедневный труд, без выходных и отпусков. А качественное исполнение материнских обязанностей достойно ни много ни мало – ордена. В торжественной обстановке государственную награду вручили Наталье Короткой.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ