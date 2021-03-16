С 16 марта снова подорожало автомобильное топливо

В целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти и в соответствии с принятой стратегией розничные цены в Беларуси на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку с 16 марта. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима». Cтоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 77 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 87 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 9 копеек, Дизельное топливо — 1 рубль 87 копеек. Это седьмое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо увеличивалась 10 марта также на 1 копейку. В концерне отметили, что принятая ценовая стратегия изменения предельных максимальных цен на нефтепродукты не более чем на 1 копейку за 1 литр в неделю направлена на снижение чувствительности стоимости топлива к колебаниям цены на нефть на внешних рынках. C начала года цены на топливо выросли на 3,3 процента и остаются ниже цен в Украине на 30 процентов, в Польше и Прибалтике — на 45−50 процентов, и выше, чем в Российской Федерации, на 9−13 процентов.