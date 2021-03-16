Итоги олимпиады Innopolis Open по информатике. У белорусов 8 медалей, 2 их завоевали мозыряне

В очередной раз белорусские школьники доказали, что на олимпиаде по информатике могут быть лучшими из лучших. На прошлой неделе были подведены итоги Innopolis Open и нам есть, чем гордиться. 8 белорусских участников награждены дипломами олимпиады, а еще забежим вперед и скажем, что лидирующие позиции у наших земляков. Им удалось стать лучшими, среди школьников 26 стран мира. 1 место заняли Станислав Дамасевич из Клуба юных пожарных Мозыря и Даниил Забавский из Лицея БГУ. 2 место у еще одного воспитанника Клуба юных пожарных Станислава Полынь. 3 место забрали ребята из Витебска, Гомеля и Лицея БГУ. Олимпиада Innopolis Open по информатике проводилась онлайн с хостингом в Иннополисе, Республика Татарстан, Российская Федерация. Соревнование проводилось по 4 направлениям: информатика, математика, информационная безопасность, робототехника. В течение четырёх часов школьники разрабатывали пять программ и отправляли их на проверку в тестирующую систему олимпиады.