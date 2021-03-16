«Не жди белочку — туши окурок!» Сотрудники МЧС запустили новую акцию

Она юркая и шустрая, любопытная и умная, поэтому способна быстро оказаться там, где выбрасывают тлеющий окурок, и потушить его вместо беспечного курильщика. Эту белочку МЧС вы наверняка уже видели на билбордах и в видеороликах. Она отважно напоминает людям вовремя тушить окурок. Несмотря на проведение масштабных акций, проблема пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при курении остается актуальной. Новая акция МЧС дошла до мест продажи алкоголя и сигарет и подъездов многоквартирных домов. Над полками с алкогольной продукцией и табачными изделиями, появились тематические воблеры, а на бутылках и почтовых ящиках — некхенгеры с лаконичным призывом. Спасатели уверены, что это поможет попасть точно в цель и предупредить об ответственности. А нам остается лишь напомнить, в любой ситуации «Не жди белочку – туши окурок!»