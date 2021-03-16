Правоохранители изъяли почти 5 кг наркотиков у дилеров из Минска и Мозыря

Спецоперацию по изобличению 21-летних дилеров из Минска и Мозыря провел наркоконтроль УВД Минской области. Мозырянина задержали возле деревни Хатежино, где тот подыскивал места для тайников наркотиков. В гараже и квартире, которые снимал парень, милиционеры обнаружили гашиш, марихуану, амфетамин и пара-метилэфедрон общим весом 4 кг 200 г. Выяснилось, что мозырянин выполнял роль кладовщика. Он заведовал большей частью товара и прятал его в окрестностях Минска. Затем сообщал подельнику координаты закладок. Тот, в свою очередь, занимался интернет-магазином по продаже наркотиков. В квартире минчанина также нашли 500 г гашиша и 12 г мефедрона. Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.