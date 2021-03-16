«Неделя леса» пройдет с 3 по 10 апреля. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства

Министерство лесного хозяйства объявило сроки проведения акции «Неделя леса». Она пройдет с 3 по 10 апреля. В Год лесных культур ее посвятят Году народного единства. Главная цель акции – привлечь внимание общественности к необходимости бережного отношения к лесному фонду. В Министерстве планируют, что 2021-й станет переломным в отношении к вопросам лесовосстановления. В частности, всеми силами экологи будут повышать качество создания лесных культур. Основными лесообразующими породами останутся сосна, ель и береза. Участником «Недели леса» может стать каждый. Для этого достаточно обратиться в лесхоз или лесничество, которое находится рядом с вами, и заявить о своем желании. Волонтерам выдадут посадочный материал и инвентарь. В этом году акция пройдет в 14-й раз, многие белорусы за это время стали ее постоянными участниками. Присоединяются к «Неделе леса» не только семьи, но и трудовые коллективы, общественные организации, представители органов госуправления.