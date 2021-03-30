Пора березового сока

На Мозырщине начали заготавливать березовый сок. Целебный напиток в сезон можно найти на полках магазинов. Но жители региона за жидкими витаминами предпочитают отправляться в природный супермаркет. Лесосеки для заготовки сока определены в каждом лесничестве района. Причем собирать его можно самостоятельно. Но, если опыта мало, лучше предварительно получить консультацию у специалиста.

На неделе процесс сбора березового нектара только набирает обороты. Но может закончиться очень быстро: все зависит исключительно от погоды. Можно готовый природный продукт в лесничествах района прибрести сразу. Предзаказы принимают по телефонам на ваших экранах. Драгоценные для здоровья литры по кошельку не ударят – всего 14 копеек за литр.

Из года в год лесничества делают акцент на продажу березового сока населению. Кроме того, мозырский березовый сок отправляется на перерабатывающее предприятие в Бобруйск. Напомним, за нарушение правил сбора березового сока можно поплатиться штрафом.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.