Покорить жюри и зрителей оптимизмом, красотой, обаянием и энергий? Запросто! «Заводчанка-2021»

Покорить жюри и зрителей оптимизмом, красотой, обаянием и энергий? Если вы думаете, что это сложно, добро пожаловать на мастер-класс от заводчанок! Семь уверенных в себе, артистичных и позитивных представительниц подразделений Мозырского НПЗ вышли на большую сцену, чтобы победить в корпоративном конкурсе грации, красоты и таланта.

С самых первых минут «Заводчанки-2021» стало понятно, на сцене будет твориться настоящая модная история. Ту самую корону, которая в конце вечера украсила прическу победительницы, зрителям показали в эффектном номере театра танца «Алексис». Не менее ярким оказалось появление ведущих – Александра Мазькова и Валентины Бондаренко. А в это время участницы, волнуясь, готовились к первому выходу.

Команда Дворца культуры – от режиссера-постановщика и артистов до техслужбы, — к финальному шоу шла вместе с участницами. Каждый конкурсный выход на сцену, каждый музыкальный номер постарались сделать максимально захватывающим и неожиданным.

Практически каждая финалистка воспринимала конкурс как площадку для того, чтобы показать себя и набраться опыта публичных выступлений. Здесь разбился миф о женских интригах и зависти: даже при отсутствии конкуренток в поле видимости, девушки утверждали, победы достойна каждая!

Конкурс красоты для заводских девушек – событие особенное. Готовиться к творческому номеру, оттачивать дефиле и подбирать наряды и образы для выходов начали за несколько недель. Они точно знали, даже самым прекрасным бриллиантам нужна безупречная огранка. И в свои движения, жесты, взгляды и творческие номера вкладывали все силы и душу. Справляться с напряжением и волнением каждой заводчанке помогала группа поддержки.

Со всей ответственностью заводчанки подошли к домашнему заданию: в творческом конкурсе спели «Белую касыначку» и «Хуторянку», а в «Визитке» представили свою интересную жизненную позицию.

В жюри – исключительно мужчины. И судить борьбу красоты и талантов оказалось действительно сложно! Право на победу заводчанки заявляли с каждым грациозным шагом на сцене. В конце вечера свою фаворитку назвали зрители в зале – ею стала «Леди оригинальность» Екатерина Батуревич. Обладательница также двух наград – титула «Леди вдохновение» и спецприза от Белхимпрфсоюза, — Галина Баранова. «Леди грация» стала Татьяна ПоповЕц, «Леди стиль» — Елена СлагадА. Титул «Леди совершенство» — у Екатерины Петрушенко, а «Леди артистизм» — у Ольги Королёвой. Напряженная и очень увлекательная битва обаятельных и талантливых сотрудниц Мозырского нефтеперерабатывающего завершилась победой Юлии Борисюк.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ