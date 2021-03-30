Обмен опытом. На базе Мозырского района состоялся выездной семинар

На базе Мозырского района состоялся выездной семинар по обмену опытом. Его тема «Инновационное развитие агропромышленного комплекса Гомельской области». Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Школа молодого руководителя».

В Мозырь в очередной раз приехали специалисты комитетов и управлений по сельскому хозяйству, участники проекта «Школа молодого руководителя» из Наровлянского, Лельчицкого, Брагинского, Хойникского и Ельского районов. Сегодня в области работает 199 сельскохозяйственных предприятий, 48-ми из них требуются руководители. Поэтому работа с резервом кадров в приоритете. На примере Мозырщины решено было показать инновационное развития агропромышленного комплекса. В качестве образца для подражания выступили несколько хозяйств района. Но, прежде чем увидеть все на практике, вводная часть. Председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко провела виртуальную экскурсию по Мозырщине. Промышленность, сельское хозяйство, торговля, образование, спорт… Задачи на будущее и достижения настоящего. Одно из которых – первое место в области и седьмое в республике по продуктивности животноводства.

Как добиваются стабильных результатов, будущим руководителям показали на практике. На товарной ферме «Высокая» «Эксбазы Криничная» продемонстрировали технологию выращивания молодняка от 21 дня до 3 месяцев и от 3 месяцев до полугода. В целом, хозяйство можно назвать одним из самых успешных в области. «Эксбаза» – предприятие многопрофильное. Развивают не только животноводство, но и семеноводство, и растениеводство… Несмотря на сложности прошлого года, выручка увеличилась до 120% по сравнению с предыдущим. Плюс полуторагодовалый запас кормов. Все это позволяет увеличивать поголовье скота и развиваться дальше. Здесь поделились опытом строительства телятников хозспособом и с привлечением строительных организаций. Соблюдение простых правил при строительстве позволяет поддерживать оптимальный микроклимат, а значит, животные реже болеют. Все это можно и нужно внедрять в других хозяйствах области.

Мозыряне щедро делились опытом, рассказывали, на что нужно обратить внимание весной, что бы осенью с удовольствием пожинать плоды своего труда.

Побывали участники семинара на молочно-товарной ферме на 600 голов. Здесь показали, как ухаживают за будущими рогатыми мамочками и выращивают телят от рождения до 21 дня. Используют здесь и вот такие шатры. Их проще дезинфицировать, а значит предупреждать заболеваемость. Поделились и схемой лечения больных животных. Главное в животноводстве – строгое соблюдение технологии. Посетили участники семинара и «Мозырьтехсервис». Задача предприятия – обеспечение сельскохозорганизаций запчастями, изготовление и ремонт сельскохозяйственного оборудования. «Мозырьтехсервис» – еще одно важное звено, обеспечивающее стабильную работу всего механизма.

Побывали будущие руководители и на объектах флагмана сельскохозяйственной отрасли района, фермах «Зари». Подведение итогов семинара состоялось в зале райисполкома.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ