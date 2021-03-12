Подведение социально-экономических итогов за 2020-й

Торжественное мероприятие, на которое собираются представители лучших производственных, строительных объединений, сферы бытового обслуживания, работники здравоохранения, культуры, образования, спорта и банковского дела, — одна из приятнейших весенних традиций района. Сегодня на Мозырщине вновь чествуют передовиков. Профессионалов своего дела, которые весь 2020-й трудились на благо региона. Прошедший год для нас был насыщенным: он проходил под знаком ускоренного социально-экономического развития. А значит, сделано было очень много!

Работающее население района – это более 60-ти тысяч человек, которые ежедневно, при любой погоде, выходят на объекты и производства, в кабинеты и офисы. Поздравить мозырян приехал губернатор Гомельской области Геннадий Соловей. Вместе с председателем Мозырского райисполкома вручали знамена победителям соцсоревнований. Для некоторых – Мозырского НПЗ, «Зари», городской гимназии, СДЮШОР «Жемчужина Полесья», — это уже привычный знак почета, вручаемый не первый год подряд. А вот в строительстве, здравоохранении, образовании, сфере торговли и услуг — борьба за лидерство и призовые места всегда напряженная. На сцену Городского Дворца культуры сегодня поднимались представители самых разных профессий. Лучшие в своем деле, вместе с трудовыми коллективами, отмечены грамотами за особый вклад в социально-экономическое развитие района. Награды получили победители смотра-конкурса «На лучшую организацию по охране труда». Грамоты и подарки вручались молодым специалистам. Завершил торжественное собрание большой праздничный концерт. Большой репортаж с мероприятия смотрите в выпуске «Новостей» в понедельник, 15 марта.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ