Качество, скорость, широкий диагностический диапазон. Новый томограф в городской больнице

В Мозырского городской больнице сегодня торжественно открыли кабинет рентгенокомпьютерной томографии. Этого события мозырская медицина ждала с нетерпением. Современное оборудование – это новые возможности в диагностике множества заболеваний. Поставка томографа осуществлена в рамках Программы стратегической готовности и реагирования в отношении Ковид-19. Оборудование закуплено за счет займа Международного банка реконструкции и развития. За счет средств областного бюджета проведена модернизация помещений под его установку. В Мозыре в 2020 году на здравоохранение выделено около 4 миллионов рублей, половина этих средств направлена на оснащение подразделений современным диагностическим оборудованием. Установка нового компьютерного томографа сделает обследование более доступным. Это особенно важно в условиях работы с короновирусной инфекцией. Тем более, что Мозырская больница оказывает помощь жителям всего Полесского региона. Это второй компьютерный томограф в больнице. Первый работает с 2007 года и уже морально устарел. Новый – самый современный, благодаря ему можно диагностировать множество заболеваний на более ранних стадиях. Особенно это важно для выявления онкологических опухолей, нарушений системы кровообращения, поражений легких. Установка нового РКТ поможет в некоторой степени решить проблему охвата населения современными методами диагностики. Квалифицированный специалисты важны не меньше, чем современное оборудование. Анастасия Чеснокова – гомельчанка. 3, 5 года назад попала в Мозырскую горбольницу по распределению. Прошла специальное обучение. Говорит, что работать на оборудовании такого класса настоящее удовольствие.

Качество, скорость, широкий диагностический диапазон. В ближайшее время кабинет РКТ начнет принимать пациентов. Новый компьютерный томограф вскоре начнет работу и в соседних Калинковичах.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ