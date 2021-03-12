Новая спасательная станция открыта в Мозыре

Несмотря на торжественную церемонию открытия нового здания Мозырской спасательной станции, ее работники ни на минуту не прекратили вахтенное наблюдение, которое несут круглосуточно. Владислав Гирук следит за рыбаками на противоположном берегу реки. Холод и метель не помеха хобби. На излюбленном затоне собрались десятки любителей подледного клева. На данный момент рыбаки – это наиболее уязвимая категория.

Тем временем на новоселье постепенно собираются гости. Сама церемония проходила у центрального входа. Красная ленточка, после перерезания которой здание официально открыто, вручение символичного ключа, а еще много торжественных речей и теплых пожеланий. В новое здание работники мозырской спасательной станции переехали некоторое время назад, так что к официальному новоселью успели уже обжиться. Просторно и современно, их вердикт. Комната для психологической разгрузки, для приема пищи, большой тренажерный и учебный класс, который в праздник заполнен кадетами 15 школы. Аналогов Мозырской спасательной станции нет ни в области, ни в республике.

Для гостей работники спасательной станции подготовили показательное выступление. По легенде на затоне рыбак, роль которого исполнял спасатель, проваливается под лед. В холодной воде человек может выдержать до 5 минут. Поэтому счет на секунды. На помощь незамедлительно выехала аэролодка «Пиранья». Это настоящий вездеход с мощным двигателем, поэтому операция по спасению быстро и удачно завершилась.

К слову, новое здание Мозырской спасательной станции действительно долгожданное. Строительство началось еще в начале 2000-го, но после было на долгое время приостановлено. 24 января прошлого года Гомельский облисполком принял решение выделить финансирование. В декабре 2020 строительство станции было окончено.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ