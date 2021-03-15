Мозырский пограничный отряд информирует о проведении боевых стрельб: с 15 по 31 марта с 9 утра до 20:00 на стрельбище «Добрынь» (район населенных пунктов: Добрынь, Роза Люксембург, Гажин, Демидов), а также 15, 18, 19 и с 22 по 26 марта с 9 утра до 20:00 на стрельбище «Прудок» (район населенных пунктов: Прудок, Слобода, Костюковичи). В целях избежание несчастных случаев, население просят не приближаться к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к району стрельбища в указанный период времени.