Онкопациенты с 20 марта могут подключиться к вебинарам с участием психолога

С 20 марта начнется серия вебинаров для онкопациентов с руководителем Центра поддержки онкопациентов «Во имя жизни» Инной Малаш. На онлайн-встречах будут обсуждаться убеждения, которые поддерживают страхи, расскажут, как уменьшит тревогу, научат приемам релаксации и медитации. Отдельное внимание уделят преодолению страха рецидива рака. Вебинар пройдет в прямом эфире на платформе Zoom. Участие бесплатное, однако необходима предварительная регистрация. Узнать подробнее можно на сайте, который вы видите на экране либо по телефонам +375-29-627-80-35, +375-29-752-15-88.