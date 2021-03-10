Большой фольклорный праздник Масленица в этом году в Мозыре пройдет 13 марта

Зазывать весну у славян принято шумно и весело – во время Масленичных гуляний. Большой фольклорный праздник в этом году в Мозыре пройдет 13 марта. Провожать зиму традиционно будут в парке культуры и отдыха «Победа», где организуют костюмированные шествия и театральные мини-постановки, концерты и выставки. Проверить силу и ловкость желающие смогут на спортивных состязаниях. В том числе, смельчакам ежегодно предлагают одолеть масленичный столб и получить за это хороший приз. Не останутся гости праздника «Масленица-2021» без традиционного угощения – вкуснейших блинов и ароматного шашлыка. Кульминацией праздника станет сжигание соломенного чучела. Этот ритуал пришел от наших предков, которые свято верили, что, таким образом, можно привлечь благополучие и возрождение. Ярко пылающий костер выступал как символ победы света и тепла над холодом и смертью. А с приходом весны наступал новый отсчет времени.