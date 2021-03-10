Криничанский квест. Пройти там, где невозможно проехать

Весной актуальной стала проблема дорог. И если горожане жалуются на местами разбитый асфальт, то жители поселка Криничный, новой его застройки, об асфальте только мечтают. Что делать, когда до дома невозможно добраться? Съемочная группа «Телеканала» попыталась пройти там, где невозможно проехать.

Говорят, дорога домой всегда короче и веселее, но не в этом случае. Жители поселка Криничный, новой его застройки, домой добираются с трудом. Дорога, если ее можно так назвать, после оттепели превратилась в сплошное грязное месиво. Ходить можно только в резиновых сапогах, а машину лучше оставить на подъезде. Улицу Солнечную начали застраивать лет десять назад. Участки здесь приглянулись многим. Но вопрос коммуникаций до сих пор не решен. Из благ цивилизации – только электричество. Люди понимают, что дорогу не стоит ждать прежде, чем будет решен вопрос инженерных сетей. Проведут газ или будет электричество? На этот вопрос до сих пор не было ответа. Пока отапливать приходится дровами. Такая же ситуация не только на Солнечной, но и на Сельской. Семья Сергея Карповича живет здесь уже около двух лет. С тех пор стали очень метеозависимы. В дождливую погоду, весной и осенью месят грязь по дороге из дому и обратно. Когда ждать дорогу? Будут ли коммуникации? Ответить на эти вопросы жителям Солнечной и Сельской постарались на собрании, которое прошло уже после приезда съемочной группы. Дорожный вопрос пообещали проработать после того, как решится вопрос с коммуникациями. Газификацию придется подождать, а вот дорогу должны привести в более или менее пригодный для эксплуатации вид: выровнять и подсыпать. Правда, корректировку может внести и погода. В ближайшие дни обещают дожди и мокрый снег.

Лидия Потар, Юрий Горобец, Олег Фицнер. ТКМ