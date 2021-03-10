С сегодняшнего дня снова подорожало автомобильное топливо

С 10 марта в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличены на 1 копейку.

Стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 76 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 86 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 8 копеек, Дизельное топливо — 1 рубль 86 копеек.

Это шестое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 2 марта: тогда дизель и бензины тоже подорожали на 1 копейку. В Белнефтехиме увеличение цен по-прежнему связывают с ростом мировых котировок нефти. Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.