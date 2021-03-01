О зарплате и работе детских садов. Комитет госконтроля проведет горячую линию

Комитет государственного контроля Гомельской области проведет горячую линию по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы. Обращаться можно 2 марта с 11.00 до 12.30 по телефону 8 (0232) 23-83-87. Весь март в рабочие дни с 10.00 до 12.00 специалисты будут отвечать на вопросы соблюдения в детских дошкольных учреждениях Гомельщины требований безопасного пребывания детей, санитарно-эпидемиологических и иных норм. Также можно сообщить об известных фактах нарушений и недостатков в деятельности детских дошкольных учреждений.

Звоните: 8 (0232) 23-83-85, 23-83-86.