Мозырянин хранил в гараже почти 10 кг насвая

В Мозыре выявлен факт хранения некурительного табачного изделия. В ходе обыска в одном из гаражей по ул. Котловца правоохранители обнаружили полимерный пакет с насваем общей массой 9825 гр. Запрещенный товар принадлежал 60-летнему неработающему мужчине и предназначался для реализации на территории города. В отношении нарушителя составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере от десяти до сорока базовых величин либо административный арест.