МЧС продолжает профилактику. На очереди – детские сады

Залог успешного развития ребенка – его безопасность. Зная это, сотрудники МЧС проводят обширные профилактические мероприятия для самых маленьких. Очередное на днях прошло в Мозырском районе. Правила безопасности рассказывают в форме своеобразной сказки. Герой – непоседа кошечка Даша. А истории — опасные ситуации, в которых оказался любимый питомец — на кухне, улице, зимних и летних водоемах. Вместе с Дашей дети учатся вызывать спасателей, а также запоминают нужные правила безопасности, о которых они по просьбе кошечки напомнят взрослым, когда придут домой. Мамам и папам спасатели советуют чаще повторять простые правила.