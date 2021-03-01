Районный конкурс юных пианистов «Весенний дебют»

Районный конкурс «Весенний дебют» собрал на одной сцене лучших юных пианистов. Больше тридцати дарований со всего Мозырского района собрались в субботу, чтобы не только поразить строгое жюри своими музыкальными способностями, но и подарить массу позитивных впечатлений родителям и педагогам. Каждый участник уверен, владение музыкальным инструментом обязательно пригодится ему в будущем.

Конкурс «Весенний дебют» — давняя и хорошая традиция района, которая помогает укреплять и развивать творческие и дружеские связи среди ученических и педагогических коллективов разных школ.

У каждого конкурсанта нелегкая задача – продемонстрировать то, чему учился месяцами за несколько минут. В этом музыкальном соревновании нужны выдержка и максимальная концентрация. Для некоторых ребят из младшей возрастной группы «Весенний дебют» — и вовсе первое значимое выступление на сцене. И кто знает, возможно, через несколько лет эти маленькие звездочки засияют на большом звездном небосклоне.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ