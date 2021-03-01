Районный конкурс «Весенний дебют» собрал на одной сцене лучших юных пианистов. Больше тридцати дарований со всего Мозырского района собрались в субботу, чтобы не только поразить строгое жюри своими музыкальными способностями, но и подарить массу позитивных впечатлений родителям и педагогам. Каждый участник уверен, владение музыкальным инструментом обязательно пригодится ему в будущем.
Конкурс «Весенний дебют» — давняя и хорошая традиция района, которая помогает укреплять и развивать творческие и дружеские связи среди ученических и педагогических коллективов разных школ.
У каждого конкурсанта нелегкая задача – продемонстрировать то, чему учился месяцами за несколько минут. В этом музыкальном соревновании нужны выдержка и максимальная концентрация. Для некоторых ребят из младшей возрастной группы «Весенний дебют» — и вовсе первое значимое выступление на сцене. И кто знает, возможно, через несколько лет эти маленькие звездочки засияют на большом звездном небосклоне.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ
Районный конкурс юных пианистов «Весенний дебют»
Районный конкурс «Весенний дебют» собрал на одной сцене лучших юных пианистов. Больше тридцати дарований со всего Мозырского района собрались в субботу, чтобы не только поразить строгое жюри своими музыкальными способностями, но и подарить массу позитивных впечатлений родителям и педагогам. Каждый участник уверен, владение музыкальным инструментом обязательно пригодится ему в будущем.