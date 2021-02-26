Шамякинские чтения: «Писатель. Личность. Время»

В Мозырском педагогическом университете начала работу Международная юбилейная научная конференция, посвященная белорусскому писателю, чье имя с гордостью носит полесский ВУЗ. В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения классика белорусской литературы, нашего земляка Ивана Шамякина. С 2006 года Мозырский педагогический университет носит имя знаменитого писателя. В честь него здесь проводятся шамякинские чтения. Это международная научная конференция, в год юбилейный и мероприятие особенное.

На этой конференции традиционно Иван Шамякин рассматривается как писатель, как многогранная личность, как журналист и общественный деятель. Биография, произведения, смысловая в них нагрузка, контекст, философия, языковые приемы, благодаря которым это один из популярнейших белорусских авторов. В Мозырском педагогическом Иваном Шамякиным не просто гордятся, здесь его любят и боготворят, его и все то, что он создал. Его 100-летие Шамякина решили отметить целым рядом мероприятий: конференции, форумы, литературные гостиные. Все во славу классика белорусской литературы.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ