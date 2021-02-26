Студия циркового искусства «Арена» прошла отбор на молодежный V Australian Circus Festival

Это проморолик 5 молодежного Австралийского циркового фестиваля «Звезды будущего», одного из самых престижных фестивалей в мире циркового искусства. Конечно же, самые известные циркачи Беларуси, мозырская Арена, про него знали и на него мечтали попасть. Планы многих нарушил коронавирус. Но настоящим профессионалам не страшна ни пандемия, ни закрытые границы. Подали заявку на 4 номера и поставили своеобразный рекорд. В программе будут участвовать сразу два номера.

Программа 2021 года будет проходить в самом большом цирке австралийского Сиднея. К сожалению, ребята будут блистать только на большом экране. который установят в цирке. Борис Кузнецов уверен, воспитанники Арены даже через экран передадут и зрителям, и жюри, кстати, весьма многочисленному и представительному, свою энергетику. Результаты финала станут известны на днях.