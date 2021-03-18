Мозырянам вынесен приговор по делу о незаконном обороте психотропов

Суд Калинковичского района вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте особо опасных психотропов. На скамье подсудимых – двое мозырян. В начале декабря 2020 года 30-летний мужчина и его 35-летняя знакомая под воздействием психотропов с помощью мобильного телефона оплатили заказ наркотиков и получили на интернет-платформе адрес тайника. В ходе следствия было установлено, с целью сбыта они приобрели и хранили в тайнике психотропные вещества. Забрав почти 20 грамм амфетамина и метамфетамина, часть употребили, а остатки перевозили в автомобиле «Пежо Партнер». Обвиняемый также приобрел два свертка: в одном был амфетамин, в другом — амфетамин и альфа-PVP. Он хранил их при себе и перевозил в авто до момента задержания. Приговор суда сложно назвать мягким: мужчине назначено наказание в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Применены также принудительные меры безопасности и лечения: в тюрьме ему предстоит пройти противонаркотический курс. Женщина ближайшие 6 лет проведет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в установленном законом порядке.