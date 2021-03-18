Биометрические паспорта начнут действовать с 1 сентября. Их использование позволит упростить процедуру идентификации личности. Биометрические документы вводятся в стране с 1 сентября. Соответствующий указ подписал 16 марта Александр Лукашенко. Их использование позволит автоматизировать процедуру идентификации личности, упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы, способствовать развитию электронных сервисов. В документы нового типа будет встроена микросхема, содержащая фотоизображение, отпечатки пальцев рук и иные персональные данные владельца. Всего появится восемь новых видов документов, содержащих биометрические данные, в том числе идентификационная карта гражданина и биометрический паспорт. За выдачу идентификационной карты потребуется заплатить 1,5 базовой величины, биометрического паспорта — 2 базовые величины. Обязательной замены имеющихся у населения паспортов на новые биометрические документы не планируется. Паспорт гражданина Республики Беларусь, действующий в настоящее время, будет выдаваться на прежних условиях.